شكرا لقرائتكم خبر عن السجيني: تعديل الدساتير يحقق مزيدًا من الضمانات للحفاظ على استقرار الدولة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تعديل الدساتير يحقق مزيدًا من الضمانات للحفاظ على استقرار الدولة.
وأضاف «السجيني»، في تصريحات لقناة «إكسترا نيوز»، السبت: «اصطفاف الناخبين أمام لجان الاقتراع يؤكد حرصهم على دعم الاستقرار».
وتابع: «يحسب للبرلمان الاتجاه الذي سار فيه بالمناقشة والاستماع للمقترحات حول التعديلات الدستورية في إطار منضبط وبكل شفافية وموضوعية».
وذكر أن «إقبال المصريين على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية كبيرًا وبشكل مشرف للغاية»، مؤكدًا أن النزول والمشاركة في استفتاء على التعديلات الدستورية إجراء وواجب وطني.
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