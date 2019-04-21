شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة» تُحيي ليلة النصف من شعبان في مسجد بالعجوزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حضر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مساء السبت، احتفال مديرية أوقاف الجيزة بليلة النصف من شعبان بمسجد المغفرة بحى العجوزة، حيث كان في استقباله الدكتور أمين عبدالواجد، مدير مديرية الأوقاف بالجيزة.

ورافق المحافظ اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء علاء بدران، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء هانى العنانى، رئيس حي العجوزة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والمصلين من أهالي المنطقة.

وبدأ الاحتفال بقراءة آيات من القرآن الكريم، ثم خُطبة ألقاها مدير مديرية الأوقاف حول الدروس المستفادة من ذكرى تحويل القبلة وأهمية حالة الوحدة والتفاف جموع المسلمين حول ذلك القرار، ما أدى لإفشال محاولات التشتيت والتفرقة التي كانت موجهة إليهم، واختتم الاحتفال بالابتهالات الدينية.