شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يشهد احتفال «الأوقاف» بليلة النصف من شعبان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، مساء السبت، احتفال مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى ليلة النصف من شعبان عام 1440 هجرية، بمسجد سيدي أحمد الفولي بمدينة المنيا، بحضور عدد من وكلاء الوزارة والقيادات التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة.

وبدأ الاحتفال بالاستماع إلى آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة الشيخ البدري السمان ركابي وكيل مديرية أوقاف المنيا، والتي تحدث فيها عن الدروس المستفادة من حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، وفضل ليلة النصف من شعبان، وتحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بمكة، مشيراً إلى أن المسلمين يتعلمون من وحدة القبلة ووحدة الأمة في الهدف والغاية، خاصة أن الوحدة والاتحاد ضرورة في كل شؤون حياتهم الدينية والدنيوية، وأهمية الإكثار من الأعمال الصالحة في تلك الأيام المباركة التي ترفع فيها الأعمال إلى الله.

من جانبه قدم المحافظ التهنئة للحضور وجموع أبناء المحافظة بمناسبة الاحتفال بليلة النصف من شهر شعبان، وقرب حلول شهر رمضان المبارك، متمنيا أن يعيده الله على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.