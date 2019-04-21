شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب جبرائيل: لم نرصد أي انتهاك أو مخالفات خلال عملية التصويت على الاستفتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إنه لم يتم رصد أي انتهاك أو مخالفة داخل اللجان في الاستفتاء على التعديلات الدستورية اليوم.

وأضاف «جبرائيل» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد، قائلا: «نسب المشاركة كبيرة تؤكد وعي المصريين بالتعديلات الدستورية.. ولم نتلق أي شكوى أو انتهاك من جانب 142 مندوب لنا في مختلف أنحاء الجمهورية».

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وأشاد رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، بمساعدة الشباب لكبار السن للإدلاء بأصواتهم في التعديلات الدستورية، والتي تستمر حتى الإثنين، في كافة ربوع مصر، حيث شهدت كافة لجان إقبال كثيف من المواطنين منذ اللحظات الأولى للاستفتاء.

وانطلقت عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل، السبت، وتستمر حتى الاثنين، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد الاثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.