شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي النمنم: الدستور الحالي يحتوي على «ألغام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، إن الدستور الحالي فيه ألغام كثيرة ومواد غير قابلة للتطبيق، لافتًا إلى أنه لأول مرة دستور يتكلم عن إصلاح الأوضاع المالية للأطباء، وهو ما يدل على أن الدستور غلب عليه طابع الفئويات.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «المشهد» تقديم الإعلاميين نشأت الديهي وعمرو عبدالحميد، في برنامج «ten»، أن «هناك مادة أخرى غير قابلة للتطبيق، وهي المساواة التامة بين الرجل والمرأة»، مشيرًا إلى أن المساواة التامة يعني تغيير قانون المواريث، لتتساوى المرأة مع الرجل.

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وقال إن «الرئيس السيسي انتخب لأول مرة في 2014، وبعد 40 يومًا شاهدنا مانشيتات تأكل شعبية الرئيس، وبعدها رأينا عكس ذلك، وهناك العديد من الشائعات غير الصحيحة التي تستهدف مصر منذ تولي السيسي»، موضحًا أن «كثيرًا من الأفكار الموروثة في المشهد السياسي تحتاج لإعادة قراءة».

وانطلقت عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل، السبت، وتستمر حتى الاثنين، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد الاثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.