شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. نائب البابا تواضروس يدلي بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلى الأنبا ديفيد، نائب البابا تواضرس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك بمقر القنصلية العامة في نيويورك، وحرص المصريون المتواجدون بمقر القنصلية على التقاط صور تذكارية معه.

وتجرى عملية التصويت في 140 مقرًا انتخابيًا بـ124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، حيث إنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت على الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.

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وانطلقت عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل، السبت، وتستمر حتى الاثنين، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابيًا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.

نائب البابا تواضروس يدلي بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

نائب البابا تواضروس يدلي بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

نائب البابا تواضروس يدلي بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية