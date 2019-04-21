شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث النواب عن أول يوم للاستفتاء: «المصريون سطّروا ملحمة بطولية ووطنية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن المشاركة في الاستفتاء واجب وطني وجميع المصريين على قلب رجل واحد.

وأضاف «حسب الله» تعليقًا عن أول يوم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، في تصريحات صحفية، مساء السبت، أن «اليوم الأول شهد ملحمة بطولية ووطنية رائعة للمصريين ويضربون المثل في حب الوطن بصورة مشرفة تثبت للعالم أجمع بأن الشعب المصري يمارس حقوقه السياسية بكل حرية ونزاهة لأنه من أعظم شعوب العالم... حفظ الله مصر شعبا وجيشا شر الفتن».

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يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت، صباح السبت، وتستمر حتى الاثنين المقبل، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونًا و344 ألفًا و503 ناخبين.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء، ويبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام اعتبارًا من السبت في تمام الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد الاثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.