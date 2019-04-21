شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يزور القمص مكاري بعد إجرائه عملية جراحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار توجه قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إلى مستشفى السلام بالمهندسين، حيث زار القمص مكاري حبيب، سكرتير قداسته، الذي يرقد في المستشفى بعد إجرائه عملية جراحية مهمة.

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