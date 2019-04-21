شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء وزير الأوقاف مع مدير «الوطنية للتدريب» و«الأزهري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، السبت، الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتور أسامة الأزهري، عضو المجلس الاستشاري التخصصي لرئيس الجمهورية للتنمية المجتمعية والمشرف على دورة الخطاب الديني بالأكاديمية، والدارسين بالأكاديمية الوطنية للتدريب (دورة الخطاب الديني) للتعرف على جوانب ومجريات العمل بوزارة الأوقاف.

وخلال اللقاء رحب وزير الأوقاف بالحضور، واستعرض جانبًا من جهود الوزارة وهو ما ثمنه وأثنى عليه كل من راغب، والأزهري، ثم قضى الدارسون يومًا كاملاً مع قيادات الوزارة للتعرف على جوانب وسير العمل بها.

وخلال اللقاء أكد وزير الأوقاف أن من المفاهيم الخاطئة التي عملت على ترويجها الجماعات الإرهابية المتطرفة محاولة إحداث قطيعة بين الشعوب وحكامها، لأن هذه الجماعات هدفها إسقاط الدول، وإحداث الفوضى والوقيعة بين الشعوب وحكامها، ومع عقود طويلة أصبح لدى البعض التوجس والحرج في الحديث عن الحاكم أو الدولة.

كما أكد الوزير أن احترام الكبير من شيم الإسلام، لقوله (صلى الله عليه وسلم): «إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ (عز وجل): إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ وَالْجَافِي عَنْهُ، وذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ»، فإنصاف الناس من مبادئ الإسلام، وهذه قضية تحتاج إلى عقول واعية تستطيع أن تضع الأمور في ميزانها الصحيح، مؤكدًا أن الولاء الوطني والانتماء لا بد أن يترجم إلى سلوك حضاري وتصرف إيجابي يخدم الدين والوطن، وأن الوقوف للمصلحة العامة واجب ديني ووطني .

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وشدد الوزير على أن مصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان، وأن كل ما ينصلح به حال الأوطان هو من صميم مقاصد الأديان، موضحًا أن الولاء الوطني والانتماء يجب أن يكون مترجمًا إلى سلوك، وإلى عمل بالمشاركة الإيجابية، وأن يرى العالم أننا شعب متحضر وواع، وحيث تكون المصلحة فثمة شرع الله (عز وجل).

وأوضح أنه في ضوء ما قررته الوزارة من نشر خطبة الجمعة بعدة لغات أسبوعيًّا، بحيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين، تم بالفعل نشرها بخمس عشرة لغة نتوجه منها إلى أوروبا بست لغات هي: الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الإسبانية، اليونانية، وتوجهنا إلى أفريقيا بخمس لغات هي: العربية والإنجليزية، والفرنسية، والسواحيلية، والأمهرية، وسوف نتوسع في هذا الإطار.

وفي ختام كلمته توجه الوزير بنصيحة للأئمة مفادها: لا تنشغل بما لك، ولكن بما عليك، مع ضرورة المحافظة على السلوك القويم قبل مدارسة العلم وبعده.

وفي كلمتها أكدت د. رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أن هناك حوارًا مثمرًا بين الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب ووزارة الأوقاف، وذلك مساهمة في نقلة نوعية للأئمة في مجالات الثقافة المتنوعة، معربةً عن ثقتها في قدرات أئمة الأوقاف لإظهار حقيقة الإسلام، وأن الاستثمار في رأس المال البشري أحد أهم مصادر التنمية والتطوير .

كما أكد الدكتور أسامة الأزهري على عمق العلاقة والصلة بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة الأوقاف من جهة، وعمق الصداقة التي تربط بينه وبين وزير الأوقاف والتي تترجم في خدمة القضايا الدينية والوطنية.