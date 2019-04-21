شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: بكيت عندما ردد عمال المحلة أغاني وطنية في الاستفتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب محمود شحاتة، إن عمال المحلة توافدوا اليوم للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بشكل كبير، وبدون توجيه للأصوات.

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وأضاف «شحاتة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسؤوليتي»، بقناة صدى البلد، قائلا: «عمال المحلة شاركوا بإيجابية وبحب وود في الاستفتاء على الدستور، وكان مشهدًا فوق الوصف والخيال، وعيني دمعت مع ترديدهم للأغاني الوطنية».

وأكد شحاتة ضرورة تكثيف الجهود في اليومين الباقيين من الاستفتاء، متابعًا: «مفيش حد من القنوات العميلة تكلم عن مصر اليوم، وناقشوا أوضاع السودان وليبيا، بعد مشاهدتهم للإقبال الكثيف من جانب المواطنين على المشاركة في الاستفتاء».

وانطلقت اليوم عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتي تستمر حتى الإثنين، في كل ربوع مصر، حيث شهدت كل اللجان إقبالًا كثيفًا من المواطنين منذ اللحظات الأولى للاستفتاء.