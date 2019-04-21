شكرا لقرائتكم خبر عن «عمليات الصحفيين» تعلن شكاوى اليوم الأول من الاستفتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت غرفة عمليات نقابة الصحفيين المكلفة بمتابعة شكاوى الزميلات والزملاء خلال ممارسة عملهم في تغطية لليوم الأول من الاستفتاء على التعديلات الدستورية، السبت، عدة شكاوى تم حصرها.

وقالت الغرفة في بيان، السبت، إن تقرير متابعة اليوم الأول تضمن 4 شكاوى من الحاصلين على تصاريح من الهيئة الوطنية للانتخابات وبلغ عددهم 1746 صحفيًا، فيما تلقت النقابة عدة شكاوى من غير الحاصلين على تصاريح ومن غير أعضاء النقابة وجرى التعامل مع جميع الشكاوى دون تمييز.

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وانطلقت عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل، السبت، وتستمر حتى الاثنين، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد الاثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.