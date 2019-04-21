شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وزير قطاع الأعمال: إقبال المواطنين على الاستفتاء تعكس الديمقراطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن مشاركة المواطنين بهذا الشكل في عملية الاستفتاء علي التعديلات الدستورية تعكس المعني الحقيقي للمشاركة الديمقراطية.

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وأضاف لـ"الخليج 365" عقب الإدلاء بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمدرسة سيزانبراوي بالتجمع الخامس ، إنه قال نعم للتعديلات الدستورية، لأن كافة دساتير العالم نصت علي وضع آلية لتعديل الدستور وتطويره طبقا للمستحدثات التي تتم في حياتنا اليوم.