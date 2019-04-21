شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وزير قطاع الأعمال: إقبال المواطنين على الاستفتاء تعكس الديمقراطية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن مشاركة المواطنين بهذا الشكل في عملية الاستفتاء علي التعديلات الدستورية تعكس المعني الحقيقي للمشاركة الديمقراطية.
وأضاف لـ"الخليج 365" عقب الإدلاء بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمدرسة سيزانبراوي بالتجمع الخامس ، إنه قال نعم للتعديلات الدستورية، لأن كافة دساتير العالم نصت علي وضع آلية لتعديل الدستور وتطويره طبقا للمستحدثات التي تتم في حياتنا اليوم.
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