أخبار مصر | شاهد.. اللقطات الأولى لنفق رصيف 4 بمحطة مصر بعد إعادة فتحه للجمهور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. اللقطات الأولى لنفق رصيف 4 بمحطة مصر بعد إعادة فتحه للجمهور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجولت كاميرا بوابة الخليج 365 الإلكترونية، داخل نفق رصيف رقم 4 بمحطة مصر برمسيس، بعدما تم إعادة فتحه للجمهور على إثر الحادث الذي وقع بحريق جرار رصيف رقم 6، وشكوى المواطنين من غلق النفق حينها.

وطالب المهندس كامل الوزير وزير النقل، باعادة فتحه للجمهور مرة أخرى، بهدف التسهيل على المواطنين، والتنقل بسهولة ويسر.

ويربط النفق بين مدخل محطة رمسيس الرئيسي وبين ارصفة 4 و 5 و 6 لـ 11 ومخرج أحمد حلمي على الجانب الآخر من المحطة.

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وأجرى وزير النقل المهندس كامل الوزير، جولة تفقدية بمحطة مصر برمسيس، حيث بدأت الجولة بتفقد اللجنة الرئيسية للتصويت على التعديلات الدستورية بمحطة مصر برمسيس للإطمئنان على تقديم كافة التسهيلات للركاب للإدلاء باصواتهم بحرية تامة في إطار العرس الديمقراطي اليوم وخاصة مع توافر لجان للتصويت بمحطات مصر برمسيس والجيزة وسيدي جابر ومحطة مصر بالاسكندرية تسهيلا على الركاب الوافدين

وخلال لقائه مع عدد من المواطنين بعد ادلائهم بأصواتهم اكد وزير النقل، على أن الشعب المصري اليوم يسطر تاريخا وطنيا نحو مستقبل افضل ونحو التقدم والازدهار لمصر، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات الدستورية تعزز دور كل فئات المجتمع وتعزز دور مصر على المستوى العربي والافريقي والعالمي.

كما تفقد الوزير أرصفة المحطة حيث تابع انتظام العمل بها وانتظام جداول التشغيل كما تابع منظومة الاكشاك الجديدة بالمحطة والتي وجه بها خلال الزيارات السابقة حيث يتم عدد زيادة الأكشاك الحالية على أن يختص كل كشك بنوع معين من مجالات البيع ( أكشاك للمنتجات الغذائية – أكشاك لبيع الجرائد والكتب – أكشاك لخدمات المحمول - ....) ويميز بلون معين وذلك في اطار خطة وزارة النقل لزيادة عوائد هيئة السكك الحديدية المالية لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وفي هذا الإطار وجه الوزير رئيس ااشركة الوطنية لعربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية بسرعة تشغيل الكافيتريا الموجودة على رصيف ١ وان تكون على مستوى عال من الخدمات المقدمة بالإضافة ضرورة أن يكون كافة مسئولي السكة الحديد منتشرين بكافة المحطات وأن يتم متابعة عمل جميع طوائف التشغيل وأن يتم تقديم كافة التسهيلات للركاب.