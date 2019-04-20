أخبار مصر | عاجل.. بيان من المتحدث العسكرى بشأن تأمين استفتاء الدستور (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيان من المتحدث العسكرى بشأن تأمين استفتاء الدستور (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المتحدث العسكري عقيد أركان حرب تامر الرفاعي، أنه طبقاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة تم انتشار عناصر من القوات المسلحة لتنفيذ خطة تأمين الاستفتاء على الدستور من خلال عدة محاور ودوائر تأمينية، كالتالي:

1 - عناصر من [الجيوش الميدانية - المناطق العسكرية - الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة - الهيئات - الإدارات]، تتواجد بالمقار الإنتخابية اعتبار من يوم الخميس الموافق 18 أبريل 2019 بإجمالى عدد (10878) مقر بكافة محافظات الجمهورية بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية.

2 - بالإضافة لقوات من التدخل السريع والقوات الخاصة (الصاعقة والمظلات) للعمل كاحتياطيات للتدخل الفورى والسريع لموجهة أى مواقف طارئة مع قيام دوريات أمنية من الشرطة العسكرية وعناصر وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الأمنى للتأكد من حفظ الأمن حول جميع المقار واللجان.

3 - مراقبة عملية تأمين الاستفتاء - باتخاذ كافة الترتيبات باستخدام طائرات المراقبة الأمنية والتصوير الجوى والأرضى ونقل صورة حية للأحداث إلى مراكز العمليات والإبلاغ الفورى عن أى أعمال تعرقل سير عملية الاستفتاء.

4 - مع تواجد مراكز عمليات بجميع المحافظات واللجان العامة لاستلام أى بلاغات أمنية وتوجيه عناصر الدعم اللازمة للتدخل الفورى.

5 - الاستعداد الكامل لكافة مستشفيات القوات المسلحة وعربات الإسعاف والإسعاف الطائر على مدار اليوم مع تواجد وسائل التأمين الطبى / الإطفائى على كافة المستويات بالتنسيق الكامل والمستمر مع كافة الأجهزة المعنية بنطاق المسئولية لضمان تأمين وانتظام عملية الاستفتاء.

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6 - تم تخصيص مجهود جوى لصالح نقل عدد (716) قاضى بواسطة عدد (11) طائرة عسكرية على مدار يومى ( 18- 19 /4 / 2019) من جميع الهيئات القضائية لمقار اللجان والمراكز الحدودية النائية 000 فضلاً عن تنفيذ خطة للنقل الجوى لصناديق الإقتراع للمحافظات الحدودية النائية.

7 - وقد تم التنسيق الكامل بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية لأعمال التأمين سواء داخل مقار اللجان أو الدوريات المشتركة أو غرف العمليات للتدخل الفورى لمواجهة أى مواقف طارئة.

8 - القيادة العامة للقوات المسلحة حرصت على التأكد من تفهم القوات المشاركة للمهام المكلفين بها قبل الانتشار لتوفير مناخ آمن للمواطنين ومجابهة أى تهديدات من شأنها الإضرار بعملية الاستفتاء على الدستور وسرعة التعامل مع أى مواقف طارئة فى محيط اللجان والمراكز.

9-وجود إشراف كامل من جميع قيادات القوات المسلحة على كافة المستويات لجميع اللجان بكافة المحافظات المصرية للتأكد من انتظام سير عملية التأمين على الاستفتاء.

10 - مع استمرار القوات المسلحة فى تأمين كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة والمجرى الملاحى لقناة السويس فضلاً عن تأمين الأهداف الحيوية والمنشآت الهامة بالتعاون مع وزارة الداخلية ضد أى تهديدات من شأنها الإضرار بالأمن القومى المصرى .

11 -انتظام العمل لجميع لجان ومراكز الاستفتاء على التعديلات الدستورية بدءاً من صباح اليوم بنسبة (100 %) وعدم تسجيل أى شكوى أو أعمال قد تعوق سير عملية التصويت .

12 - وفى النهاية نطمئن جميع المواطنين أن القوات المسلحة متواجدة لتأمين إرادة الشعب، ولن ندخر جهداً فى توفير الجو الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم ونطالب المواطنين بدعم قوات التأمين للوصول للصورة المشرفة للشعب المصرى فى عملية الاستفتاء كما عاهدناكم دائماً .