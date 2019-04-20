أخبار مصر | مفاجأة للمُحالين على المعاش من العاملين بـ'الوطنية للإعلام'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة للمُحالين على المعاش من العاملين بـ'الوطنية للإعلام' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بصرف مكاقأة نهاية الخدمة لكل العاملين المُحالين للمعاش في شهري يناير وفبراير لعام 2018، على أن يتم الصرف بدء من شهر مايو القادم، وذلك في إطار جهود الهيئة لحل مشكلات العاملين المالية، سواء الموجودين بالخدمة حاليًا أو حتى المحالين للمعاش.

وقال "زين"، إن الهيئة تبذل قصارى جهدها لتوفير الموارد المالية اللازمة لتلبية مطالب العاملين ومستحقاتهم الثابتة والمتغيرة، وذلك من خلال عدد من الحلول غير التقليدية، في ضوء ثبات الدعم المالي الحكومي المُقدم لها من وزارة المالية.

وكان "زين" قد ترأس غرفة عمليات إعلامية تابعت تغطية كل قنوات وإذاعات ومواقع الهيئة، للاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتي نجحت الهيئة في تغطية اليوم بشكل كبير، من خلال تغطيات حية ومباشرة من كل نقاط ولجان الاستفتاء الفرعية والعامة.