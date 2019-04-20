أخبار مصر | شاهد.. أكشاك جديدة على "رصيف 1" بمحطة مصر برمسيس (فيديو)

رصدت الخليج 365 وجود أكشاك جديدة على رصيف رقم 1 بمحطة مصر برمسيس، على أن يختص كل كشك بنوع معين من مجالات البيع (أكشاك للمنتجات الغذائية – أكشاك لبيع الجرائد والكتب – أكشاك لخدمات المحمول وغيرها من المجالات)، والتي قامت شركة المشروعات بالسكك الحديدية، إحدى الشركات التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، ببنائها ضمن خطة تعميم هذه الأكشاك في 22 محطة رئيسية على طول خطوط السكك الحديد بالجمهورية، وذلك ضمن إجراءات وزارة النقل لتعظيم الموارد الذاتية للهيئة لتطويرها والنهوض بها.

من جانبه استمع المهندس كامل الوزير وزير النقل، اليوم السبت، لشرح تفصيلي من المهندس اشرف رسلان رئيس مجلس إدارة الهيئة حول الاستخدام الأمثل لموارد الهيئة ولهذه الأكشاك.

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جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها الوزير بمحطة مصر برمسيس، والتي بدأت بتفقد اللجنة الرئيسية للتصويت على التعديلات الدستورية بمحطة مصر برمسيس للاطمئنان على تقديم كافة التسهيلات للركاب للإدلاء بأصواتهم بحرية تامة في إطار العرس الديمقراطي اليوم وخاصة مع توافر لجان للتصويت بمحطات مصر برمسيس والجيزة وسيدي جابر ومحطة مصر بالإسكندرية تسهيلا على الركاب الوافدين.

وخلال لقائه مع عدد من المواطنين بعد إدلائهم بأصواتهم أكد وزير النقل على أن الشعب المصري اليوم يسطر تاريخا وطنيا نحو مستقبل أفضل ونحو التقدم والازدهار لمصر، مشيرا إلى أن هذه التعديلات الدستورية تعزز دور كل فئات المجتمع وتعزز دور مصر على المستوى العربي والإفريقي والعالمي.

ثم تفقد الوزير أرصفة المحطة حيث تابع انتظام العمل بها وانتظام جداول التشغيل، كما تابع منظومة الأكشاك الجديدة بالمحطة والتي وجه بها خلال الزيارات السابقة، وذلك في إطار خطة وزارة النقل لزيادة عوائد هيئة السكك الحديدية المالية لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وفي هذا الإطار وجه الوزير رئيس الشركة الوطنية لعربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية بسرعة تشغيل الكافيتريا الموجودة على رصيف ١ وان تكون على مستوى عال من الخدمات المقدمة، بالإضافة ضرورة أن يكون كافة مسئولي السكة الحديد منتشرين بكافة المحطات وأن يتم متابعة عمل جميع طوائف التشغيل وأن يتم تقديم كافة التسهيلات للركاب.