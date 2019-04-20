أخبار مصر | رئيس نادي "الصفوة" يُدلي بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالعاشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس نادي "الصفوة" يُدلي بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالعاشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أدلى المهندس عادل إسماعيل حمادة، رئيس نادي "الصفوة" الرياضي بمدينة العاشر من رمضان، والمحاسب عبدالحليم الرماح، عضو مجلس إدارة النادي، بصوتيهما في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك في اللجنة الفرعية بمقر النادي بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية.
يُشار إلى أن محافظة الشرقية، بها 23 لجنة عامة، 1159 لجنة فرعية و1027 مركزًا انتخابيًا؛ وذلك لاستقبال 4 ملايين و284 ألفا و983 ناخبا وناخبة ممن لهم حق التصويت، ويشرف على عملية التصويت 557 قاضيًا ويعاونهم 3 ألاف من موفدي الهيئات القضائية والمحليات.
وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم، للمصريين في الداخل، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي 22 أبريل الجاري- بحسب ما أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء الماضي، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.
وبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا وينتهي في التاسعة مساءً في جميع أيام الاقتراع بالداخل، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز بحضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات في اليوم الأخير للاستفتاء.
وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، قد وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.