أخبار مصر | رئيس نادي "الصفوة" يُدلي بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالعاشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس نادي "الصفوة" يُدلي بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالعاشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدلى المهندس عادل إسماعيل حمادة، رئيس نادي "الصفوة" الرياضي بمدينة العاشر من رمضان، والمحاسب عبدالحليم الرماح، عضو مجلس إدارة النادي، بصوتيهما في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك في اللجنة الفرعية بمقر النادي بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية.

يُشار إلى أن محافظة الشرقية، بها 23 لجنة عامة، 1159 لجنة فرعية و1027 مركزًا انتخابيًا؛ وذلك لاستقبال 4 ملايين و284 ألفا و983 ناخبا وناخبة ممن لهم حق التصويت، ويشرف على عملية التصويت 557 قاضيًا ويعاونهم 3 ألاف من موفدي الهيئات القضائية والمحليات.

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