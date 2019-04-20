إيداع طفلين عذبتهما أمهما بدار رعاية في الإسكندرية

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تخلت أم عن مشاعر الأمومة وأقدمت على ابتكار طرق جديدة لتعذيب طفليها، اللذين يبلغ عمر أكبرهما 6 سنوات فقط، بينما لم يتجاوز الآخر الرابعة من عمره، إذ قامت بتعذيبهما بصورة مبالغ فيها بالحرق والضرب في أماكن مختلفة وحساسة من جسميهما. وقامت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الإسكندرية باتخاذ خطوات ضد السيدة مرتكبة الواقعة، وقررت تحريك دعوى قضائية وإيداع الطفلين بإحدى دور الرعاية في المحافظة لبدء رحلة علاجهما من الآثار النفسية السيئة التي تعرضا لها على يد أمهما.
وأوضحت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الإسكندرية أنه فور ورود إشارة بتعرض طفلين للتعذيب ومعاناتهما صحيّا بصورة سيئة، وجه رضا متولي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، تعليماته لفريق التدخل السريع بالمديرية بالتوجه الفوري للطفلين ومتابعة الحالة والتعامل معهما. وأكد مدير مديرية التضامن الاجتماعي
وأوضحت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الإسكندرية أنه فور ورود إشارة بتعرض طفلين للتعذيب ومعاناتهما صحيّا بصورة سيئة، وجه رضا متولي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، تعليماته لفريق التدخل السريع بالمديرية بالتوجه الفوري للطفلين ومتابعة الحالة والتعامل معهما.
وأكد مدير مديرية التضامن الاجتماعي أنه تم إيداع الطفلين بإحدى دور الرعاية الاجتماعية في الإسكندرية، لكي يتلقيا العلاج اللازم، ولتقديم الدعم النفسي لهما نتيجة إصابتهما بغرغرينة في أقدامهما وحروق متفرقة بالجسم والرأس.
وأشار مدير المديرية إلى أنه تم تحريك دعوى قضائية ضد والدة الطفلين بتهمة الإهمال، وتبين أن الأم سبق اتهامها فى عدة قضايا تسول، والأب محبوس على ذمة قضية.
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