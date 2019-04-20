انت الان تتابع إيداع طفلين عذبتهما أمهما بدار رعاية في الإسكندرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تخلت أم عن مشاعر الأمومة وأقدمت على ابتكار طرق جديدة لتعذيب طفليها، اللذين يبلغ عمر أكبرهما 6 سنوات فقط، بينما لم يتجاوز الآخر الرابعة من عمره، إذ قامت بتعذيبهما بصورة مبالغ فيها بالحرق والضرب في أماكن مختلفة وحساسة من جسميهما. وقامت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الإسكندرية باتخاذ خطوات ضد السيدة مرتكبة الواقعة، وقررت تحريك دعوى قضائية وإيداع الطفلين بإحدى دور الرعاية في المحافظة لبدء رحلة علاجهما من الآثار النفسية السيئة التي تعرضا لها على يد أمهما.

وأوضحت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الإسكندرية أنه فور ورود إشارة بتعرض طفلين للتعذيب ومعاناتهما صحيّا بصورة سيئة، وجه رضا متولي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، تعليماته لفريق التدخل السريع بالمديرية بالتوجه الفوري للطفلين ومتابعة الحالة والتعامل معهما. وأكد مدير مديرية التضامن الاجتماعي