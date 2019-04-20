انت الان تتابع وزير الداخلية يتابع سير الاستفتاء من «غرفة العمليات» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يتابع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إجراءات تأمين سير الاستفتاء على التعديلات الدستورية من داخل غرفة العمليات الرئيسية بقطاع الأمن. واستمع وزير الداخلية من داخل غرفة العمليات لشرح حول إجراءات تأمين سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية لشرح حول آلية عمل غرفة العمليات واتصالها المباشر ومتابعتها الدقيقة على مدار اليوم عبر «الفيديو كونفرانس» مع غرف العمليات الفرعية بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية في وقت واحد ووجه بتعليمات فورية لتذليل أي عقبات.

واطمأن اللواء محمود توفيق على تنفي ذ الخطط والإجراءات الأمنية لفاعليات الاستفتاء على التعديلات الدستورية، كما طالع الوجود الميدانى لكل المستويات الإشرافية لمتابعة الحالة الأمنية والعمل على تذليل كل العقبات التى قد تواجه الناخبين لا سيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة. وقد أشاد الوزير بمستوى تنفيذ

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