شكرا لقرائتكم خبر عن مارجريت عازر: الناس شاركت في الاستفتاء كمظاهرة حب للرئيس السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت النائبة مارجريت عازر إن التعديلات الدستورية ستغير ثقافة المجتمع تجاه المرأة المصرية.

وأضافت «عازر»، خلال حوار لبرنامج «المشهد» مع الإعلاميين عمرو عبدالحميد ونشأت الديهي، على فضائية «TEN»، السبت، أن «الناس شاركت في الاستفتاء كمظاهرة حب للرئيس عبدالفتاح السيسي».

وتابعت: «مشاركة البسطاء في الاستفتاء تختلف عن أسباب المثقفين، وهما حاطين إن السيسي منقذ، وهو اللي هيحقق آمالهم وآمال أبنائهم».

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وذكرت أن الشباب يشعرون بتواجد حقيقي وأن المستقبل ملكهم، لأن الفرق كبير بين كلمات فضفاضة وأن تسمع من الشباب كما يفعل الرئيس.

وأشارت إلى أن من بين الأسباب أيضًا هو اهتمام الأحزاب بالشباب، مضيفة: «الأحزاب الجديدة فيها كيانات كبيرة من الشباب تشتغل، ويشعرون بتطور كبير».

وانطلقت عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل، السبت، وتستمر حتى الاثنين، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد الاثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.