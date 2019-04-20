شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي النمنم: مد فترة الرئاسة للسيسي ليست هدف التعديلات الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، أن مصر عقب ثورة 25 يناير تعرضت لكثير من الاهتزازات والتجارب، مشيرًا إلى أن مد فترة الرئاسة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ليس الهدف من التعديلات الدستورية كما يدعي البعض.

وأضاف «النمنم»، خلال حوار لبرنامج «المشهد» مع الإعلاميين عمرو عبدالحميد ونشأت الديهي، على فضائية «TEN»، أن الشارع دائمًا ما يكون البطل أمام المشاهد الاستثنائية، مؤكدًا أن مشهد الاستفتاء على التعديلات الدستورية يقضي على خطة تنظيم الإخوان.

وأكد أن دستور 2014 به كثير من الألغام التي لا يجب تطبيقها، كما أنه كتب على عجل وبشكل فئوي للغاية، بحسب تعبيره، موضحًا أنه لأول مرة أصبح لدينا دستور يحمي كوتة المرأة في البرلمان.

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وقال: «نحن اليوم لسنا أمام انحياز رئيس للمرأة، ولكنْ لدينا نص دستوري يحمي كوتة المرأة المصرية في البرلمان».

وانطلقت عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل، السبت، وتستمر حتى الاثنين، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابيًا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.