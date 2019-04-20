شكرا لقرائتكم خبر عن «حماة وطن»: الشباب شاركوا بقوة فى الاستفتاء.. وإقبال المصريين فاق التوقعات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء محمد الغباشي، المتحدث باسم حزب حماة وطن، إنه لأول مرة يشارك الشباب بهذا الكم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وأضاف «الغباشي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسؤوليتي»، على قناة «صدى البلد»، قائلًا: «رأيت أعدادًا ضخمة تشارك في الاستفتاء أكثر من توقعاتي وأحلامي»، متابعًا: «أعضاء حزب حماة وطن يساعدون كبار السن على الوصول لمقر اللجان الانتخابية».
وأردف المتحدث باسم حزب حماة وطن، قائلا: «شباب مصر شاركوا بقوة في الاستفتاء، وكنا متعودين على حضور كبار السن والنساء بس، لكن هما عارفين إن التعديلات عشان خاطر مصر».
وأشاد الغباشي بمجهودات القضاة، وتقديمهم للتسهيلات الكافية لجميع المواطنين، بمن فيهم المكفوفون، الذين يدلون بأصواتهم على طريقة «برايل».
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