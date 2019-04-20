شكرا لقرائتكم خبر عن «التجمع»: الدستور احتياج وطني لمواجهة التخلف.. والرئيس السيسي «ضرورة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، أن الدستور احتياج وطني لمواجهة الفكر المتخلف والرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة، مشيرًا إلى أن «الرئيس عبدالفتاح السيسي أهم رموز ثورة 30 يونيو، ولذلك عندما يتولى الرئاسة باختيار شعبي، لثقتهم فيه».

وأضاف «عبدالعال»، خلال حوار لبرنامج «المشهد» مع الإعلاميين عمرو عبدالحميد ونشأت الديهي، على فضائية «TEN»، أن المصريين يشعرون بالخوف على وطنهم، ولذلك أصروا على المشاركة في الاستفتاء على الدستور.

وذكر أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية وراءه دافع بمخزونه الحضاري وهو بناء الدولة المصرية والحفاظ على مؤسساتها، مشيرًا إلى أن «هناك مواد في الدستور تحتاج أيضًا لتعديلات جوهرية».

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وأوضح «عبدالعال» أن التعديلات الحالية تفتح الطريق لعمل دستور جديد، قائلا: «ما يحدث الآن هو تعديلات جوهرية تحسم قضايا مهمة للحظة الحالية التي يمر بها الوطن، ومدنية الدولة معركة الشعب المصري في الدستور المقبل، لأنه بطبيعته مدني».

وانطلقت عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل، السبت، وتستمر حتى الاثنين، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابيًا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل، داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.