شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للإعلام»: صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين على المعاش مايو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بصرف مكاقأة نهاية الخدمة لكل العاملين المحالين للمعاش في شهري يناير وفبراير لعام 2018، على أن يتم الصرف بدء من شهر مايو المقبل، وذلك في إطار جهود الهيئة الوطنية للإعلام لحل مشكلات العاملين المالية سواء الموجودين بالخدمة حاليا أو حتى المحالين للمعاش.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن الهيئة تبذل قصارى جهدها لتوفير الموارد المالية اللازمة لتلبية مطالب العاملين ومستحقاتهم الثابتة والمتغيرة، وذلك من خلال عدد من الحلول غير التقليدية في ضوء ثبات الدعم المالي الحكومي المقدم للهيئة من وزارة المالية.

كان «زين» رأس غرفة عمليات إعلامية تابعت تغطية كل قنوات وإذاعات ومواقع الهيئة الوطنية للإعلام للاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتي نجحت الهيئة في تغطية اليوم منه بشكل كبير من خلال تغطيات حية ومباشرة من كل نقاط ولجان الاستفتاء الفرعية والعامة.