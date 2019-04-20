شكرا لقرائتكم خبر عن سفير القاهرة بألمانيا: فخور بمشاركة الجالية المصرية في الاستفتاء على الدستور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب بدر عبدالعاطي، سفير مصر بألمانيا، عن فخره بكل مصري شارك بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، مؤكدًا أن هناك إقبالًا كبيرًا من الشباب على الاستفتاء.

وأضاف «عبدالعاطي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المشهد» مع الإعلاميين عمرو عبدالحميد ونشأت الديهي، على فضائية «TEN»، السبت، أن «مشاركة المصريين تعكس وعي الجميع ورغبتهم في التنمية السياسية والاقتصادية بمصر».

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وتابع أن «الاستفتاء مرّ بسلام دون أي منغصات، ومشاركة المرأة كانت بقوة، وأتوجه بالشكر لكل أبناء الجالية المصرية في ألمانيا على المشاركة»، موضحًا أن «البعض سافر لمسافة 700 كيلومتر للاستفتاء، ونحن فخورون بكل مصري مقيم بألمانيا».

وانطلقت عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل، السبت، وتستمر حتى الاثنين، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابيًا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد والإثنين 20 و21 و22 إبريل، داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.