شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ قانون: مصر تأخرت 5 سنوات في تعديل دستورها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إن مصر تأخرت في تعديل دستورها بعد وضع ملاحظات عليه منذ 2014.
وأضاف «المغازي»، خلال حوار على فضائية «TEN»، السبت، أن «من حق مجلس النواب تعديل الدستور في أي وقت، وأن التعديلات الدستورية صحيحة مائة في المائة وفقًا للإجراءات»، مشيرًا إلى أن «الدول الكبرى عدلت دستورها مثل فرنسا وألمانيا والنرويج والولايات المتحدة، والتعديل يحدث حسب ظروف كل دولة».
وأوضح أن «التعديل الدستوري في مصر هو الأصعب، فهناك دول تنتهي فيها التعديلات بمجرد موافقة مجلس النواب، ولكن في مصر يخضع التعديلات لعدة إجراءات معقدة».
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