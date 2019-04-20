شكرا لقرائتكم خبر عن زحام شديد أمام لجان الاستفتاء في التل الكبير قبل لحظات من إغلاق الصناديق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت لجان الاستفتاء بالتل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، مساء السبت، زحامًا كبيرًا أمام اللجان، قبل لحظات من غلق اللجان.

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يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت، صباح السبت، وتستمر حتى الإثنين المقبل، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونًا و344 ألفًا و503 ناخبين.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء، ويبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابيًا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام اعتبارًا من السبت في تمام التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد والإثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.