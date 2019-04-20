شكرا لقرائتكم خبر عن «الغرباوي» يصوّت رفقة طلاب «جنوب الوادي» في الاستفتاء: «لا تتأخروا عن نداء الوطن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجّه الدكتور يوسف الغرباوي، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي، رفقة الدكتور جمال تاج، عميد كلية الهندسة بالجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وبعض الطلاب، السبت، إلى اللجنة المخصصة للطلاب المغتربين من غير محافظة قنا، لأداء الاستحقاق الدستوري والاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وقال الغرباوي إن جامعة جنوب الوادي أقامت العديد من الندوات التوعوية لطلابها للتوعية بالتعديلات الدستورية، وإلى ضرورة المشاركة في تلبية نداء الوطن، والاستجابة لحق من حقوق الوطن على المواطنين، بالمشاركة في إبداء الرأي وتحقيقًا لمزيد من الاستقرار والتقدم المنشود.

وخاطب الغرباوى الطلاب، قائلًا: «أبسط حقوق الوطن علينا أنه عندما يستدعينا الوطن لمجرد إبداء الرأى والمشاركة، ألا نتأخر عن النداء»، لافتًا إلى أن هناك من لا يتأخر عن الوطن ولا يتوانى عن تقديم روحه ودمه فداء له.