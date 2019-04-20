شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بواشنطن: أصوات المصريين في الخارج تساوي 4 أضعاف الداخل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ياسر رضا، سفير مصر لدى واشنطن، إن معدل الإقبال على عملية الاستفتاء خلال اليوم الثاني أعلى بكثير من اليوم الأول؛ نظرًا لكون اليوم إجازة نهاية الأسبوع في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف «رضا»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «TEN»، السبت، أن هناك حرصًا من المواطن المصري الأصيل على تحمّل مشقة السفر والانتقال للسفارة للمشاركة في عملية الاستفتاء، وأن صوت المصري في الخارج يساوي 4 أضعاف صوت المصري في الداخل بسبب المعاناة.

وأوضح أن «الأسر تتحمّل مشاق التنقل من أجل مصر وحب البلد، وأقرب نقطة لواشنطن حوالي 40 ميلًا»، موضحًا أن هناك أسرة بالكامل حضرت للمشاركة في الاستفتاء، وهذا مشهد غير متكرر في العالم أجمع، وهذه الملاحمة والتلاحم بين انتخابات الداخل والخارج على مدار الساعة تسعدنا جميعًا.

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وأكد أن «المشاركة من المصريين بالخارج مشجعة جدًا، ولديهم وطنية عالية من أجل دعم بلدهم، وهناك شباب وشيوخ وسيدات، والتنوع في المصوّتين يجعلنا نفرح»، مؤكدًا أنه «لم تكن هناك أي عوائق في عملية التصويت»، مطالبًا بزيادة عدد المقار الانتخابية في الولايات المتحدة.

وانطلقت عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل، السبت، وتستمر حتى الإثنين، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابيًا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد والإثنين 20 و21 و22 إبريل، داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.