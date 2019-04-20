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وزيرة السياحة تُدلي بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

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هشام شوقي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، منذ قليل بالإدلاء بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مدرسة فاطمة عنان بالتجمع الخامس.

وأكدت وزيرة السياحة أن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب واجب وطني، داعية المواطنين للمشاركة في الاستفتاء وممارسة حقهم الدستوري.

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