شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق صناديق الاقتراع في اليوم الأول للاستفتاء على تعديل الدستور‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت لجان الاستفتاء أبوابها في تمام التاسعة من مساء السبت، بمعظم مقار اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، والبالغ تعدادها 13 ألفا و919 لجنة فرعية تجرى بها عملية الاقتراع على الاستفتاء بتعديل الدستور.

وبعد انتهاء تصويت آخر المواطنين الموجودين داخل حرم المراكز الانتخابية، أشرف القضاة رؤساء اللجان الفرعية على عملية إغلاق صناديق الاقتراع بالأقفال الكودية المؤمنة المخصصة لهذا الغرض، وأيضًا إغلاق كافة الأبواب والنوافذ المحيطة بمقار تلك اللجان، ووضع الأختام اللازمة- والمعدة لذلك الأمر خصيصًا- أعلاها وتركها في حراسة أمنية مشددة من رجال القوات المسلحة والشرطة المكلفين بتأمين مقار لجان الاستفتاء، على أن تستأنف اللجان عملها مرة أخرى اعتبارا من التاسعة صباح غد.

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وشهد اليوم الأول من الاستفتاء على التعديلات الدستورية مشاركة واسعة من قبل الناخبين الذين اصطفوا في طوابير بمعظم المحافظات.

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت اليوم، وتستمر حتى الاثنين المقبل، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابيًا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد والإثنين 20 و21 و22 إبريل، داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.