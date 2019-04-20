شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام»: لم نتلق على مدار اليوم أي شكاوى لحجب مواقع والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع المجلس الأعلى للإعلام على مدار اليوم الأداء الإعلامى لوسائل الإعلام المصرية والعربية والاجنبية.
وكذا تواجد الإعلاميين والعمل على تلقي شكاوى بعضهم، وتم إرسالها إلى الجهات المعنية الست، خاصة الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأبرزت العديد من وسائل الإعلام العربية والأجنبية الإقبال الكثيف على لجان الاستفتاء والذى أكد كذب ما ادّعته بعض المواقع الأجنبية.
كما نفى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ما نشرته شركة نت بلوكس، المتخصصة في رصد الأنشطة على الإنترنت، والتي أشارت إلى أن السلطات المصرية حجبت جزئيًا أو كليًا 34 ألف موقع.
وأكد مصدر مسؤول من المجلس أن المجلس لم يتلق على مدار اليوم أي شكاوى لحجب مواقع.
كما يواصل المجلس عبر مرصده الإعلامي متابعة رصد بعض القنوات التي تمولها جماعة الإخوان للرد على ما تنشره من أكاذيب.
وأشار مصدر بالمجلس إلى أن التقارير الخاصة بالرصد على مدار اليوم تم إرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات والهيئة العامة للاستعلامات ولجنة الرصد بمجلس الوزراء.
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