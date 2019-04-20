شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الوطنية للصحافة»: تزوير الانتخابات من موروثات الماضي وانتهت إلى الأبد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن تزوير الانتخابات والتحايل على أصوات الناخبين، من موروثات الماضي وانتهت إلى الأبد.

وأضاف «جبر»، خلال لقاء خاص عبر قناة «النيل للأخبار»، مساء السبت، أن الهيئة الوطنية للانتخابات وضعت معايير شديدة للعملية الانتخابية لضمان نزاهتها، مشيدًا بحرص المواطنين على الاستفتاء في التعديلات الدستورية، وهو ما يؤكد مدى وعي المواطنين بأهمية المشاركة.

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يُذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت اليوم، وتستمر حتى الإثنين المقبل، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابيًا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد والإثنين 20 و21 و22 إبريل، داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.