شكرا لقرائتكم خبر عن مد التصويت داخل السفارة المصرية بالكويت لحين إدلاء آخر ناخب بسبب الإقبال الكثيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر سفير مصر لدى الكويت، طارق القوني، مد التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل السفارة، وذلك نظرا لامتلاء الحرم الانتخابي للسفارة بالناخبين.

وقال «القوني»، في تصريح لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت، مساء اليوم السبت، إنه تم إغلاق أبواب الحرم الانتخابي للسفارة، فيما ستتواصل عملية التصويت حتى انتهاء آخر ناخب داخل الحرم الانتخابي من التصويت، وذلك وفقًا لقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

يشار إلى أن السفارة المصرية بالكويت شهدت إقبالا كثيفًا من الناخبين خلال اليوم الثاني للاستفتاء على التعديلات الدستورية، خاصة خلال النصف الثاني من اليوم.