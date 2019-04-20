شكرا لقرائتكم خبر عن مد التصويت داخل السفارة المصرية بالكويت لحين إدلاء آخر ناخب بسبب الإقبال الكثيف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر سفير مصر لدى الكويت، طارق القوني، مد التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل السفارة، وذلك نظرا لامتلاء الحرم الانتخابي للسفارة بالناخبين.
وقال «القوني»، في تصريح لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت، مساء اليوم السبت، إنه تم إغلاق أبواب الحرم الانتخابي للسفارة، فيما ستتواصل عملية التصويت حتى انتهاء آخر ناخب داخل الحرم الانتخابي من التصويت، وذلك وفقًا لقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.
يشار إلى أن السفارة المصرية بالكويت شهدت إقبالا كثيفًا من الناخبين خلال اليوم الثاني للاستفتاء على التعديلات الدستورية، خاصة خلال النصف الثاني من اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر مد التصويت داخل السفارة المصرية بالكويت لحين إدلاء آخر ناخب بسبب الإقبال الكثيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.