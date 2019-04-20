شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أمن القليوبية يتفقد لجان الاستفتاء: «يجب توصيل كبار السن لمقار لجانهم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، السبت، عددًا من لجان الاستفتاء في طوخ وبنها.

وزار مدير الأمن يرافقه اللواء هشام سليم، مدير المباحث، والعميد يحيى راضي، رئيس مباحث المديرية، لجان مدارس 25 يناير الرسمية للغات، والشهيد محمد جمال الأكشر في طوخ، وجمال الدين الأفغاني الابتدائية وابن خلدون الابتدائية في بنها.

وأشرف مدير الأمن على توصيل عدد من كبار السن وأعطى تعليمات للعناصر الأمنية الموجودة بضرورة مراعاة توصيل كبار السن والمعاقين إلى مقار لجانهم بواسطة الكراسي المتحركة تخفيفا عليهم، كما تحدث مع بعض المواطنين الذين حرصوا على الحضور إلى اللجان مع اقتراب غلق باب التصويت.