شكرا لقرائتكم خبر عن كبار السن.. في أول صفوف الناخبين بلجان دمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص المئات من كبار السن في مدن وقرى دمياط على الإدلاء بأصواتهم، اليوم السبت، في لجان دمياط وفارسكور والزرقا وكفرسعد، وقام عدد من الجنود المكلفين بتأمين اللجان بمساعدة كبار السن والشيخ من الرجال والنساء من الوصول لمقار لجانهم الانتخابية، ووفرت اللجان مظلات لحماية المواطنين من حرارة الشمس.

واصطحب مدير أمن المحافظة، اللواء طارق مجاهد، سيدة معاقة وساعدها للتصويت باللجنة.

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يبلغ إجمالي عدد الناخبين بمحافظة دمياط مليونًا و161 ألفًا و79 ناخبًا، وعدد المقار العامة 10 مقار، وعدد المراكز الانتخابية 225 مركزًا، وعدد اللجان الانتخابية 251 لجنة فرعية.

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت اليوم، وتستمر حتى الاثنين المقبل، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابيًا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد والإثنين 20 و21 و22 إبريل، داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.