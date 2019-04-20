شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات «قومي حقوق الإنسان»: زيادة إقبال للمرأة وكبار السن في لجان التصويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت غرفة العمليات المركزية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان استمرار متابعة عملية الاستفتاء بمحافظات الجمهورية من خلال متابعيها الميدانيين، وبالتنسيق مع عدد من متابعي المنظمات المصرح لها.

وتابع محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من أعضاء المجلس، سير عملية التصويت بالاستفتاء بالقاهرة داخل عدد من اللجان بمصر الجديدة وشملت (مدرسة أحمد أمين عثمان – مدرسة الرشيد القومية – مدرسة لطفى السيد)، ولجان بولاق (لجنة جراج ماسبيرو – مدرسة أبوالفرج أبوالعلا)، ودائرة روض الفرج (مدرسة شبرا الثانوية بنين)، ودائرة الزمالك (كلية الفنون الجميلة – مدرسة الزمالك القومية المشتركة).

كما تابع أعضاء المجلس وأمانته الفنية من خلال البعثات الميدانية بمحافظة الجيزة، والتي شملت لجان الدقي (مدرسة الأورمان الثانونية بنات – لجنة جامعة القاهرة كلية التربية للطفولة المبكرة – مدرسة الشهيد العميد عامر عبدالمقصود الابتدائية – مدرسة بدر الإعدادية بنين – مدرسة الشهيد أحمد محمود مصطفى – مدرسة أسماء فهمى- مدرسة الفاروق شارع البحر الأعظم )، ولجان إمبابة (مدرسة العروبة الابتدائية – مدرسة أحمد عرابى الابتدائية المشتركة – مدرسة باحثة الابتدائية بنات)، ولجان الوراق (مدرسة الوراق الثانوية بنات – مدرسة العميد محمد فوزى مدبولى الابتدائية).

وتلاحظ من خلال تلك الزيارات الميدانية لهذه اللجان زيادة نسبة الإقبال للمرأة وكبار السن، إضافة إلى وجود عدد من السيارات تجوب الشوارع بالقاهرة الجديدة لحشد العمالة الوافدة للإدلاء بأصواتهم مع وعد بتوفير وسيلة نقل للعودة ووجبة غذائية.

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وأكد المجلس أنه وعلى صعيد متابعة تصويت المصريين بالخارج، فإنه على الرغم من توافد المصريين بالخارج بعدة دول للإدلاء بأصواتهم، إلا أن الشكوى من بُعد مقار بعض البعثات الدبلوماسية مازالت مستمرة، مما أدى إلى عدم تمكين بعض المصريين بالخارج وخاصة الشباب من الطلاب من الإقبال على الإدلاء بأصواتهم ببعض المناطق في الدول الكبرى مثل كندا وأمريكا.

وطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان الهيئة الوطنية للانتخابات بضرورة بحث معالجة ذلك، باستخدام التصويت الإلكتروني للمصريين بالخارج لإتاحة حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة والحياة السياسية.

كما أوصى المجلس بضرورة بحث آليات تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الإدلاء بأصواتهم في أي من اللجان الانتخابية، أسوة بالإجراءات المتخذه بشأن الوافدين، ودعمًا لممارستهم وتمتعهم بحقهم في المشاركة.

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت اليوم، وتستمر حتى الاثنين المقبل، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء، يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابيًا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد والإثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.