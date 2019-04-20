شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «قومي حقوق الإنسان» يرفض مقاطعة الاستفتاء: المشاركة أصل الديمقراطية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلى محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، السبت، بالمركز الانتخابي بمعهد فتيات مصر الجديدة باللجنة الفرعية رقم 9 والكائنة بشارع السباق بمصر الجديدة.

وقال «فائق» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، السبت، إن «ما رصدته خلال جولة اليوم الأول من متابعة عملية الاستفتاء أنها تسير بسلاسة شديدة في معظم اللجان ومقار الانتخاب»، مشيرًا إلى أنه «رصدنا بعض المشكلات متمثلة في تأخر فتح اللجان والمقار وتعذر مشاركة البعض لعدم حملهم بطاقة الرقم القومي».

وتوقع إقبالًا شديدًا في اليومين التاليين نظرا لأن اليوم الأول يشهد ضعف نسب المشاركة كباقي المشاهد الانتخابية السابقة، معلنًا رفضه دعوات المقاطعة قائلا: «دائمًا وأبدا يؤكد المجلس أن المشاركة هي أصل العملية الديمقراطية بعيدا عن اتجاه نسب التصويت».

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وحث «فائق» المواطنين على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية والتعبير عن آرائهم، معتبرًا أن الاستفتاء أمانة، وعلى كل مواطن المشاركة في التعبير عن آرائه.

وانطلقت عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل، صباح السبت، وتستمر حتى الإثنين المقبل، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونًا و344 ألفًا و503 ناخبين.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء، ويبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابيًا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام اعتبارًا من السبت في تمام الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد والإثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.