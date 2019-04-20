سفير مصر بالجزائر: إقبال كبير على الاستفتاء رغم الأمطار وبرودة الطقس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سفير مصر لدى الجزائر أيمن مشرفة، إن اليوم الثاني من عملية الاقتراع على التعديلات الدستورية في الجزائر، شهد إقبالا كبيرا من قبل الناخبين، خاصة من العاملين في الشركات المصرية المتواجدة بالجزائر.
وأضاف السفير مشرفة، لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في الجزائر، عقب إغلاق صناديق الاقتراع في اليوم الثاني من الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أن اليوم الثاني من الاقتراع شهد إقبالا كبيرا من قبل الناخبين خاصة في فترتي الظهيرة والمساء رغم موجة الطقس البارد والأمطار الغزيرة التي ضربت الجزائر العاصمة اليوم.
وأشاد السفير مشرفة بالحس الوطني لدى الجالية المصرية بالجزائر، مؤكدا أن جميع الفئات من شباب ومرأة وعمال شاركوا في التصويت خلال اليوم وأمس.
يذكر أن غدا الأحد هو اليوم الثالث والأخير في التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالنسبة للمصريين في الخارج
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