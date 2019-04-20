شكرا لقرائتكم خبر عن رقص وزغاريد وطوابير السيدات والرجال تزين لجنة الرشيد القومية بمصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مدرسة الرشيد القومية بمصر الجديدة طوابير السيدات والرجال والاطفال بأعلام مصر، للإدلاء بصوتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية. ووسط أجواء كرنفالية سيطرت حالة من الفرحة على طوابير السيدات والرجال الذين تفاعلوا مع أغنية بشرة خير بالرقص والزغاريد فى رسالة تعبر عن مدى حبهم لوطنهم. Advertisements تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أعلننت عن المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رقص وزغاريد وطوابير السيدات والرجال تزين لجنة الرشيد القومية بمصر الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.