شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الشعب ينتصر لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: أدلى الرئيس السيسى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمدرسة الشهيد مصطفى يسرى عميرة بمصر الجديدة، فى اللحظات الأولى لانطلاق التصويت داخل مصر.

الشعب ينتصر لمصر.. رئيس «الوطنية للانتخابات»: إقبال كثيف من المواطنين على اللجان

الرئيس وقرينته يشاركان فى الاستفتاء بمصر الجديدة

شيخ الأزهر والبابا ومدبولى والوزراء ونجوم الرياضة والفن ونواب البرلمان يشاركون الناخبين فى الطوابير

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السيسى فى لجنة الاستفتاء بمصر الجديدة مع اللحظات الأولى لانطلاق التصويت

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