شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: اعتقال رئيس البرلمان السوداني الأسبق أحمد ابراهيم الطاهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل لها نقلاً عن مصادر لها، أن الاستخبارات السودانية اعتقلت القيادي في المؤتمر الوطني نافع علي نافع، بالإضافة إلى رئيس البرلمان السوداني الأسبق أحمد ابراهيم الطاهر، وأودعتهما سجن كوبر في الخرطوم.

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