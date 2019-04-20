شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق التصويت فى اليوم الثانى من الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالكويت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، أبواب اللجنة الانتخابية فى ختام اليوم الثانى للتصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين فى الخارج؛ وذلك بعد مد التصويت نحو 30 دقيقة، حتى الانتهاء من آخر ناخب داخل الحرم الانتخابى بالسفارة.
وقام السفير القونى بإغلاق صناديق الاقتراع بالشمع الأحمر، ووضعها بمكان مؤمن داخل المقر الانتخابى بالسفارة.
كما أشرف سفير مصر لدى الكويت على إغلاق أبواب اللجنة من الخارج بالأقفال الحديدية، وتعيين الحراسة الأمنية اللازمة عليها، حتى موعد فتح اللجنة مرة أخرى فى التاسعة من صباح يوم غد /الأحد/، فى اليوم الأخير للاستفتاء بالنسبة للمصريين فى الخارج.
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