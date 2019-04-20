شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة عجوز بالشرقية تقطع مسافة 5 كيلو سيرا علي الأقدام للمشاركة بالاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قطعت السيدة عايدة حلمي إمام من فاقوس بالشرقية ذات الستين عاما، مسافة كبيرة لاكثر من 5 كيلو سير علي الاقدام ، حاملة معاها كارت فحص حملة 100 مليون صحة ، و بطاقتها للرقم القومي ، حتي مقر لجنتها ، للتصويت علي الاستفتاء بالتعديلات الدستورية .

وقالت السيدة المقيمة في كفر الحوت من داخل لجنة مدرسة فاقوس الإعدادية للنبات، إنها جاءت كل هذه المسافة، لترد الجميل للرئيس السيسي تقديرا له علي مبادرة حملة 100 مليون صحة ، بالإضافة الي حمايته لامن البلد و استقرارها .







