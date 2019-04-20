بالصور.. "البعثة الدولية" تتابع أول أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

انطلقت أعمال البعثة الدولية خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية، صباح اليوم السبت، لمتابعة عملية الاقتراع، بمشاركة 69 عضوًا انتشروا في 14 محافظة.

وشكلت البعثة، غرفة عمليات داخل القاهرة؛ لتلقي الإفادات والتقارير من الأعضاء.

‎ويضم التحالف 4 منظمات دولية ومحلية من ثلاث قارات؛ "إيكو" من اليونان، و"منتدى جالس" من أوغندا، و"متطوعون بلا حدود" من لبنان، بالإضافة لمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان من مصر.

ورصد أعضاء البعثة عدد من الملاحظات، منها؛ سيادة أجواء هادئة على سير العملية، ومعدلات المشاركة تميل للمتوسط في معظم اللجان، إضافة إلى سيطرة مظاهر احتفالية في عدد كبير من اللجان.

ووثقت البعثة، مسيرات حاشدة عديدة لمواطنين في طريقهم للإدلاء بأصواتهم، خاصة في مناطق العمرانية وبولاق الدكرور، وسط أصوات الأغاني الوطنية، وتوزيع أعلام على المواطنين، وحثهم على المشاركة الإيجابية في الاستفتاء الدستوري.

ورصدت البعثة قيام المرشحة السابقة للبرلمان "أسماء الحكيم" بقيادة مسيرة كبيرة في العمرانية رددت خلالها هتافات تطالب المواطنين بالنزول والمشاركة.

ولاحظت البعثة ملاحظة أيضا قيام المطرب "حكيم" باعتلاء حافلة تروج للمشاركة ودعا المواطنين للمشاركة في الاستفتاء. وقد واجه بعض أعضاء البعثة صعوبات في محافظة الإسكندرية، تتمثل في رفض قوات التأمين دخولهم لجنة حي الجمرك أرقام 18-19، ومن ثم غادر الوفد دون دخول اللجنة.

وتواصلت البعثة مع الهيئة وتقديم شكوى، والتي قام المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة بسرعة البت فيها، وتم التواصل مع الجهات المعنية، وتم تيسير سُبل وصولهم لمقار الاقتراع التي تم منعهم من دخولها.

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وكشفت البعثة عن أن أبرز ما لفت انتباه أعضائها هو تصدر حزب "مستقبل وطن" المشهد، بقيام العديد من أماناته الفرعية في المحافظات، بدعوة المواطنين للمشاركة عن طريق مجموعة كبيرة من الشباب يرتدون قمصان عليها شعارات الحزب، وشعارات أخرى مكتوب عليها "اعمل الصح".

كما تم رصد وتوثيق عدة وقائع لقيام أفراد الحزب بتسهيل وصول بعض الناخبين إلى اللجان الخاصة بهم عن طريق متطوعين من شباب الحزب يستخدمون أجهزة حاسوب محمولة، ويطلبون من المواطنين "هويتهم التعريفية" لتسهيل وصولهم للجان الخاصة بهم.

ورصدت البعثة الوفد في القليوبية مسيرة كبيرة من المواطنين يقودها صبري عبدالشافي، مدير الإدارة التعليمية ببنها، يقوم بدعوة المواطنين للمشاركة. وفي محافظة المنيا، قام رئيس جامعة المنيا الدكتور مصطفى عبدالنبي، بتوفير حافلات لنقل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، وذلك تسهيلاً على الطلاب المغتربين والمقيمين بالمدن الجامعية.

ووثقت البعثة، واقعة مشابهة في محافظة سوهاج، حيث قام الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، بقيادة الطلاب في مسيرة لحث الجمهور على المشاركة. وفيما يتعلق بمحافظة القاهرة التي شهدت تفاوتًا في نسبة الحضور والتصويت، ما بين إقبال ضعيف في عدة أماكن، وإقبال مكثف في مناطق أخرى خاصة منطقة الساحل بشبرا مصر.

ولاحظت البعثة، قيام غرفة القاهرة التجارية بتوفير نحو 10 سيارات لنقل المواطنين إلى مقار الاستفتاء في عدة مناطق متفرقة بالمحافظة بشكل مجاني.

وفي محافظة الغربية، تصدر الواجهة حزب النور "السلفي"، والذي قام عدد من أعضاءه بحمل لافتات داعمة للتعديلات الدستورية داخل لجان الاقتراع في كلاً من طنطا وكفر الزيات. وفي شمال سيناء، قام اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بتوفير عدة سيارات مجانية لتسهيل وصول المواطنين لمقار التصويت في مدينتي رفح والشيخ زويد.

وكانت أبرز الملاحظات التي تم رصدها هي انتشار المسيرات لأطراف تبدو داعمة للتعديل في العديد من المناطق على مستوى المحافظات محل عمل البعثة، فيما تنتشر أيضاً مظاهرة الدعوة للمشاركة عن طريق شباب الأحزاب والشخصيات العامة، الذين ساهموا بتوفير وسائل نقل للناخبين.

وأشاد وفد البعثة بالإجراءات الأمنية حول مقار الاقتراع وسهولة وصول كبار السن وذوي الإعاقة، لفت الانتباه إلى ارتفاع نسبة مشاركة المرأة. لم ترصد البعثة حتى الآن ممارسات قد تؤثر على ممارسة حق التصويت، ولكنها تلفت النظر إلى ضرورة ضمان عدم تأثير المظاهر الاحتفالية على إرادة الناخبين.