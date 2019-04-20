مصدر أمني: المتهمة بذبح "طفل الهرم" مختلة عقليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قال مصدر أمني مسؤول، بقسم شرطة الهرم، بالجيزة، إن المتهمة بذبح نجل شقيق زوجها مختلة عقليًا، مؤكدا استمرار جمع التحريات حول الواقعة.

أضاف المصدر في تصريحات لمصراوي أن المتهمة تعاني أزمة نفسية حادة، وسبق علاجها لكن حالتها الصحية تدهورت حتى أنها حاولت الانتحار في وقت سابق.

تلقى العميد وائل هلال مأمور قسم شرطة الهرم بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة طفل بعقار سكني بدائرة القسم.

كشفت معاينة المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم أن الجثة لطفل يدعى "آدم" يبلغ من العمر 6 سنوات، بها آثار جرح ذبحي بالرقبة.