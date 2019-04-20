قبل انتهاء التصويت.. لجنة انتخابية بالهرم تستجيب لرغبة عجوز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص رئيس إحدى اللجان الانتخابية الفرعية في منطقة الطالبية على الاستجابة لمسنة أرادت المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، اليوم السبت، قبل دقائق قليلة من إغلاق باب التصويت.

وتوجهت المسنة رفقة ابنها على كرسيها المتحرك إلى لجنتها الفرعية رقم 7 في مدرسة عزيز المصري بالطالبية، رغبتها منها في المشاركة، إلا أنها لم تتمكن من الصعود إلى مقر الاقتراع في الطابق الثاني، فتوجه ابنها إلى رئيس اللجنة مناشده تسهيل الأمر على والدته. وبالفعل استجاب الأخير الذي أسرع إلى العجوز وسجل بياناتها ومكنها من الاقتراع.

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات، الأربعاء الماضي في مؤتمر صحفي، المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام 19 و20 و21 من الشهر الجاري للمصرين بالخارج، و20 و21 و22 للمصريين في الداخل

ويبلغ عدد المصريين ممن يحق لهم التصويت 61 مليونًا و344 ألفًا و503 ناخبين. وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين في الخارج، بينما تفتح أبوابها في الداخل من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً أيام السبت - الأحد - الإثنين.