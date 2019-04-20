الاستفتاء على تعديل الدستور.. أين صوتت الحكومة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:

حرص وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي على الإدلاء بأصواتهم، السبت، أول أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الأربعاء، عن إجراء الاستفتاء أيام السبت والأحد والاثنين للمصريين في الداخل على أن يبدأ المصريون في الخارج التصويت يوم الجمعة ولمدة ثلاثة أيام.

وينشر "الخليج 365" أماكن تصويت الوزراء في اليوم الأول من أيام الاستفتاء:

‏‫رئيس الوزراء-الشيخ زايد

وبحسب بيان، أكد مدبولي أن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي أقرها مجلس النواب، واجب وطنيّ، يجب أن يحرص عليه الجميع، ليعبروا عن رأيهم بحرية تامة، في مناخ ديمقراطيّ كامل.

وزير الإنتاج الحربي- "سيزا نبراوي"

قال اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، عقب الإدلاء بصوته بمدرسة سيزا نبراوي بالتجمع الخامس، إن الشعب المصري يعبر عن إرادته ورسالته اليوم في صناديق الاقتراع، معبرا عن سعادته بالمناخ الديموقراطي الذي تجري فيه عملية الاقتراع على التعديلات الدستورية، التي وصفها بأنها تخدم الوطن والمواطن معًا، خاصة بعد مناقشتها والموافقة عليها من نواب الشعب.

وزير الري يدلي-زهراء المعادي

أدلى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بمدرسة الوحدة بزهراء المعادي، محافظة القاهرة.

وصرح عبدالعاطي بأن المشاركة فى الاستحقاق الانتخابى واجب وطني على كل مصرى حريص على تقدم وتنمية بلاده.

وزير الشباب-الشروق

أدلى الدكتور أشرف صبحى، ويزر الشباب والرياضة، بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، داخل لجنته الانتخابية رقم 5 بمدرسة طبرى الشروق بالقاهرة.

وحرص وزير الشباب والرياضه على الوقوف فى صفوف الناخبين انتظاراً لدوره قبل الإدلاء بصوته.

وزير الأوقاف-المنيل

أدلى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بصوته منذ قليل في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، فى لجنة الشهيد طيار محمد جمال مدرسة الروضة الإعدادية بنين سابقًا بدائرة المنيل بالقاهرة.

كامل الوزير وأول مرة تصويت

عبر اللواء كامل الوزير، وزير النقل، عن سعادته بالمشاركة في التصويت في التعديلات الدستورية، قائلا: أول مرة يكون من حقي التصويت، فعلى مدار السنوات الماضية كنت أشارك في تأمين الانتخابات، ولم يكن لي حق التصويت.

وقال وزير النقل عن التعديلات الدستورية إنها ضروة لاستكمال الرئيس ما بدأه، مؤكدا "لي الشرف أن أكون من المؤيدين لمد فترة الرئيس".

وزير الإسكان-المقطم

أدلى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بمدرسة المقطم الرسمية لغات.

وأشاد وزير الإسكان بتنظيم الاستفتاء، وحرص المواطنين على التوافد للإدلاء بأصواتهم، مؤكداً أن المصريين يستكملون بناء مستقبلهم، ومستقبل أفضل لوطنهم، ويدعمون المسار الديمقراطي.

وزيرة الصحة-شيراتون

أدلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بصوتها صباح اليوم، في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك بمدرسة مصطفى كامل للتعليم الأساسي، بمساكن شيراتون.

وقالت وزيرة الصحة، إن سيدات مصر لطالما حرصن على المشاركة في بناء المستقبل سواء بالمشاركة في الانتخابات أو الاستفتاءات، مؤكدةً أنها تشعر بغاية السعادة اليوم، كونه مختلفاً بسبب موقع المسؤولية التي تتولاها حالياً.

وزيرة الثقافة-الشيخ زايد

أدلت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، بصوتها في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، صباح اليوم، في مدرسة أبوبكر الصديق التجريبية، بمدينة الشيخ زايد.

وأشادت عبدالدايم، بحسب بيان، بحسن تنظيم عملية الإدلاء بالأصوات وسرعة الانتهاء منها، مؤكدة أن المشاركة في الاستفتاء واجب على كل المصريين من أجل استكمال مشوار بناء الوطن الذي بدأه الشعب المصري للوصول بسفينة الوطن إلى بر الامان.

وزير المالية-6 أكتوبر

أدلى الدكتور محمد معيط وزير المالية، بصوته اليوم السبت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك بمدرسة خالد بن الوليد بمدينة 6 أكتوبر.

وأكد الوزير في تصريحات صحفية، عقب الإدلاء بصوته، أن المشاركة في الاستفتاء واجب على كل وطني غيور على مصر، لأن نزول المواطنين ومشاركتهم بكثافة في الاستفتاء هو رسالة للعالم بان المصريين يدركون مدي المخاطر والعواصف المحدقة ببلادهم.

وزيرة الاستثمار-مصر الجديدة

أدلت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بصوتها في أول أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بمدرسة مصر الجديدة للغات، واصطحبت الوزيرة حفيدتها "لينا" خلال الإدلاء بصوتها.

وقالت نصر، في تصريحات صحفية عقب الإدلاء بصوتها، إن المشاركة "واجب وطني"، ورسالة مهمة إلى المؤسسات الدولية والعالم، مشيرة إلى أنها اصطحبت حفيدتها لأنه يجل على كل أم أن تربي أبناءها منذ طفولتهم على الديموقراطية، وأهمية المشاركة في اتخاذ القرارات.

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وزير التعليم العالي-القاهرة الجديدة

أدلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بمركز شباب التجمع الأول بالقاهرة الجديدة.

وزيرة الهجرة-الرحاب

أدلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، صباح اليوم، بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في لجنة المدرسة البريطانية في مدينة الرحاب.

وزير التنمية المحلية-مصر الجديدة

طالب وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، المواطنين في جميع محافظات الجمهورية بالمشاركة الإيجابية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية باعتباره واجبا وطنيا، وذلك بعد الإدلاء بصوته في مصر الجديدة.

وزير التربية والتعليم-السيدة زينب

أدلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، اليوم السبت، بمدرسة المنيرة الإعدادية بنات بالسيدة زينب.

وزير التموين-المهندسين

أدلى الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، منذ قليل، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بمقر اللجنه الانتخابية رقم 14 بمدرسة طلعت حرب الابتدائية بالمهندسين.

وزيرة البيئة-مصر الجديدة

أدلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مدرسة ابن سينا في مصر الجديدة.

وزير قطاع الأعمال-التجمع الخامس

أدلى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقر لجنة مدرسة سيزا نبراوي الابتدائية بالتجمع الخامس.

وأكد الوزير - في بيان للوزارة - أن المشاركة الإيجابية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية واجب وطني يجب أن يحرص عليه المواطنون.

وأشار إلى أن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية تمثل إحدى أهم الممارسات الديمقراطية، مشيدا بإقبال المواطنين على المشاركة في الاستفتاء، خاصة عمال الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وزير الخارجية-التجمع الخامس

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مشاركة المصريين في الاستفتاء اليوم رسالة مطمئنة للوطن ولنا جميعا، لافتًا إلى أن اليوم الأول للاستفتاء داخل مصر شهد إقبالًا غير متوقع من المصريين.

وأدلي وزير الخارجية، مساء اليوم "السبت" بصوته بلجنة رقم واحد بمدرسة سيزا النيراوي، بالتجمع الخامس.

وأكد "شكري" في تصريحات للصحفيين، أن التعديلات الدستورية ضرورية وتناسب متطلبات المجتمع والعهد الحالي، وإجرائها من أجل استكمال المسيرة والتنمية.

وزير الداخلية يدلى بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

قام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية صباح اليوم السبت، بالإدلاء بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بمقر لجنته الانتخابية.

وأكد الوزير، حرص الأجهزة الأمنية بالوزارة بالتنسيق مع القوات المسلحة على توفير المناخ الآمن لتمكين المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري والإدلاء بأصواتهم، مشيراً سيادته إلى استنفار الطاقات وتوظيف القدرات الأمنية في

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