وزير الأوقاف: كل ما يُصلح حال الأوطان هو من صميم مقاصد الأديان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن مصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان وأن كل ما ينصلح به حال الأوطان هو من صميم مقاصد الأديان، موضحًا أن الولاء الوطني والانتماء يجب أن يكون مترجمًا إلى سلوك، وإلى عمل بالمشاركة الإيجابية وأن يرى العالم أننا شعب متحضر وواع وحيث تكون المصلحة فثمة شرع الله (عز وجل).

جاء ذلك خلال استقبال الوزير، الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتور أسامة الأزهري عضو المجلس الاستشاري التخصصي لرئيس الجمهورية للتنمية المجتمعية والمشرف على دورة الخطاب الديني بالأكاديمية، والدارسين بالأكاديمية الوطنية للتدريب (دورة الخطاب الديني)، اليوم السبت؛ للتعرف على جوانب ومجريات العمل بوزارة الأوقاف في إطار التعاون والتكامل والتنسيق بين مؤسسات الدولة الوطنية.

وتم خلال المقابلة استعراض جهود الوزارة وهو ما ثمنه كل من: الدكتورة رشا راغب، والدكتور أسامة الأزهري،، ثم عاش الدارسون يومًا كاملاً مع قيادات الوزارة للتعرف على جوانب وسير العمل بها.

Advertisements

كما أكد الوزير أن احترام الكبير من شيم الإسلام لقوله (صلى الله عليه وسلم) :” إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ (عز وجل) : إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ وَالْجَافِي عَنْهُ ، وذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ” , فإنصاف الناس من مبادئ الإسلام , وهذه قضية تحتاج إلى عقول واعية تستطيع أن تضع الأمور في ميزانها الصحيح، مؤكدًا أن الولاء الوطني والانتماء لا بد أن يترجم إلى سلوك حضاري وتصرف إيجابي يخدم الدين والوطن وأن الوقوف للمصلحة العامة واجب ديني ووطني.

وفي كلمتها أكدت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب أن هناك حوارًا مثمرًا بين الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب ووزارة الأوقاف وذلك مساهمة في نقلة نوعية للسادة الأئمة في مجالات الثقافة المتنوعة ، معربةً عن ثقتها في قدرات أئمة الأوقاف لإظهار حقيقة الإسلام وأن الاستثمار في رأس المال البشري أحد أهم مصادر التنمية والتطوير.

كما أكد الدكتور أسامة الأزهري، عمق العلاقة والصلة بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة الأوقاف والتي تترجم في خدمة القضايا الدينية والوطنية.