قيادي بـ"مستقبل وطن": الشعب صاحب القرار وصانع الديمقراطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:
أشاد محمد الجارحي، الأمين العام المساعد لشئون اللجان المتخصصة بحزب مستقبل وطن، بالإقبال الكثيف للمشاركة في التعديلات الدستورية في أول أيام الاستفتاء الدستوري، مؤكداً أن الشعب المصري دائما يثبت أنه صاحب القرار وصانع الديمقراطية.
وأوضح "الجارحي" في تصريح له عقب الإدلاء بصوته في الاستفتاء، اليوم السبت، أن المصريين يعيشون عرسًا ديمقراطياً سيظل عالقاً في التاريخ المصري، من خلال حالة الوعي التي بعيشها الشعب المصري والتي دفعته للمشاركة بقوة في التعديلات الدستورية، مضيفاً أن اليوم هو خطوة جديدة في مسيرة تصحيح المسار وفصلاً جديداً للانتماء والوطنية المصرية.
وأضاف أن المشاركة بقوة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية رسالة من الشعب المصري إلى العالم، بأن هناك استقرارا سياسيا حقيقيا وهناك رغبة من الشعب في اجراء التعديلات الدستورية.
وتوقع "الجارحي" أن يشهد اليومان الباقين من الاستفتاء إقبالاً اكثر من المصريين للمشاركة في التعديلات الدستورية، وذلك لإعطاء رسالة للجميع في الداخل والخارج بقوة تماسك وترابط الشعب المصري مع قيادته السياسية، مؤكداً أن المصريين دائماً ما يثبتون أنهم يستحقون الكثير .
ووجه "الجارحي" التحية إلى الشعب المصري الذي يستحق كل تحية وتقدير على مشاركته منذ اللحظات الأولى في كتابة تاريخ جديد لبلده ولم يستمع إلى كل الشائعات التي حاولت تضليله لمنعه من دوره الوطني والتاريخي.
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